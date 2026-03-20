Эксперт назвал год, до которого Киев собирается противостоять России

Рост дефицита бюджета Украины может свидетельствовать о планах продолжать боевые действия против России до 2027 года, заявил экономист Даниил Монин. Как передает издание «Страна.ua», такое мнение эксперт выразил, ссылаясь на соглашение Киева с Международным валютным фондом.

Он отметил, что ранее украинские власти планировали снизить дефицит бюджета до уровня 9,8% в 2025 году. Однако теперь этот показатель был увеличен почти вдвое, что, по его оценке, указывает на изменение приоритетов и долгосрочные планы.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ожидает скорого возобновления трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине и считает паузу временной. Он выразил уверенность, что диалог может продолжиться уже в ближайшее время.

Помимо этого, он также отметил, что Европа, по мнению Москвы, способствует затягиванию конфликта. Песков сообщил, что российская сторона не понимает причин такой политики ЕС и считает, что европейским странам следовало бы сосредоточиться на урегулировании.