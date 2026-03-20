20 марта 2026 в 15:49

«Эвакуация вертолетами»: «Герани» обрушились на группу офицеров ВСУ

Подпольщик Лебедев: «Герани» ударили по группе офицеров ВСУ в Синельниково

БПЛА «Герань-2» БПЛА «Герань-2» Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press
Российские беспилотники «Герань» атаковали железнодорожную станцию Синельниково в Днепропетровской области, сообщил координатор подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале. По его информации, три дрона поразили прибывший состав с военными. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Днепропетровская область. Синельниково — 2:20, 3:28, 3:35 — сообщают о серьезном попадании по прибывшей группе военных. По неподтвержденным данным, среди них могли быть высокопоставленные офицеры; эвакуация проводилась вертолетами, — написал он.

Синельниково является важным железнодорожным узлом. Через него осуществляется снабжение группировок ВСУ в Запорожье и под Красноармейском.

По информации Лебедева, еще один беспилотник атаковал ферму на окраине села Васильковка, которая была приспособлена под гараж. Это прифронтовое село выполняет функции перевалочного автомобильного хаба, отметил он. В Минобороны РФ эту информацию также не комментировали.

Ранее военнослужащие Вооруженных сил России поразили места запуска и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия противника в районе Перемоги Сумской области. Для атаки были задействованы БПЛА «Герань».

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

