«Эвакуация вертолетами»: «Герани» обрушились на группу офицеров ВСУ Подпольщик Лебедев: «Герани» ударили по группе офицеров ВСУ в Синельниково

Российские беспилотники «Герань» атаковали железнодорожную станцию Синельниково в Днепропетровской области, сообщил координатор подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале. По его информации, три дрона поразили прибывший состав с военными. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Днепропетровская область. Синельниково — 2:20, 3:28, 3:35 — сообщают о серьезном попадании по прибывшей группе военных. По неподтвержденным данным, среди них могли быть высокопоставленные офицеры; эвакуация проводилась вертолетами, — написал он.

Синельниково является важным железнодорожным узлом. Через него осуществляется снабжение группировок ВСУ в Запорожье и под Красноармейском.

По информации Лебедева, еще один беспилотник атаковал ферму на окраине села Васильковка, которая была приспособлена под гараж. Это прифронтовое село выполняет функции перевалочного автомобильного хаба, отметил он. В Минобороны РФ эту информацию также не комментировали.

Ранее военнослужащие Вооруженных сил России поразили места запуска и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия противника в районе Перемоги Сумской области. Для атаки были задействованы БПЛА «Герань».