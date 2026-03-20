20 марта 2026 в 12:07

Экс-замглавы Челябинской области осудили за мошенничество с коттеджами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бывшего заместителя губернатора Челябинской области Александра Уфимцева признали виновным в мошенничестве со строительством девяти коттеджей на лесном участке, сообщили в управлении Следственного комитета России по региону. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на четыре года условно. Кроме того, Уфимцева оштрафовали на 500 тыс. рублей.

Приговором суда бывшему заместителю губернатора Челябинской области [Александру Уфимцеву] назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. В качестве дополнительного наказания назначен штраф в размере 500 тыс. рублей, — говорится в заявлении.

По версии следствия, в 2009–2010 годах Уфимцев и трое его сообщников незаконно завладели правом пользования лесным участком площадью пять гектаров на озере Увильды. В целях реализации задуманного фигуранты обманом заключили договоры постоянного пользования между Главным управлением лесами Челябинской области и муниципальным учреждением.

Ранее сообщалось, что бывший начальник главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов не признал вину в получении взятки в размере свыше 80 млн рублей. Предприниматель Лева Мартиросян, который проходит по делу как обвиняемый в даче особо крупной взятки, также отрицал свою причастность к преступлению.

суды
Челябинская область
Россия
чиновники
