Экс-замглавы Челябинской области осудили за мошенничество с коттеджами

Бывшего заместителя губернатора Челябинской области Александра Уфимцева признали виновным в мошенничестве со строительством девяти коттеджей на лесном участке, сообщили в управлении Следственного комитета России по региону. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на четыре года условно. Кроме того, Уфимцева оштрафовали на 500 тыс. рублей.

назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. В качестве дополнительного наказания назначен штраф в размере 500 тыс. рублей, — говорится в заявлении.

По версии следствия, в 2009–2010 годах Уфимцев и трое его сообщников незаконно завладели правом пользования лесным участком площадью пять гектаров на озере Увильды. В целях реализации задуманного фигуранты обманом заключили договоры постоянного пользования между Главным управлением лесами Челябинской области и муниципальным учреждением.

