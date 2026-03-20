20 марта 2026 в 18:17

У российского чиновника родился 33-й ребенок

Глава Колтушей Чирко стал отцом в 33-й раз

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Глава муниципального образования Колтуши во Всеволожском районе Ленинградской области Эдуард Чирко забрал из роддома своего 33-го ребенка, сообщает 47news. Всего у Чирко 19 сыновей и 14 дочерей. Очередной наследник появился на свет в Санкт-Петербурге, в роддоме № 6 имени Снегирева.

Матери мальчика 35 лет. Сам многодетный отец назвал медицинское учреждение «хорошим» и отметил, что тоже родился в этом же роддоме. Как признался Чирко, все дети, за исключением одного мальчика, являются родными. Двое из них появились на свет с помощью ЭКО, остальные — естественным путем.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, член ЛДПР Каплан Панеш заявил, что молодые родители из Ярославля, не достигшие возраста 35 лет, получают выплату в размере 300 тыс. рублей за рождение третьего ребенка. По его словам, информацию о полагающихся семьям субсидиях можно найти на портале «Госуслуги».

Кроме того премьер-министр России Михаил Мишустин призвал ускорить изменения в законодательстве для поддержки многодетных семей. По его словам, пособия должны предоставляться даже при незначительном увеличении доходов. Глава правительства подчеркнул важность оперативной корректировки правовых актов.

