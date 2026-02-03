Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 17:16

Орнитолог объяснила, почему птицы начинают активно петь в середине зимы

Орнитолог Чернова связала активное пение птиц зимой с увеличением светового дня

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Птицы начинают активнее петь в середине зимы, как только начинает увеличиваться световой день, заявила «Москве 24» орнитолог Елена Чернова. По ее словам, в этот период жители столицы могут услышать пение щеглов, чижей, скворцов, воробьев и синиц.

Световой день потихоньку увеличивается, поэтому у птиц появляется хорошее настроение и желание флиртовать друг с другом. Они начинают активно петь, когда погода достаточно теплая, хотя бы минус пять градусов. Тем более это происходит, если пригревает солнце, — объяснила Чернова.

Она добавила, что некоторые птицы, обычно улетающие зимой в теплые края, все чаще остаются в городах благодаря наличию кормовой базы. Это еще одна причина, по которой можно услышать песни пернатых. Например, в Москве иногда встречаются зимующие дрозды-рябинники и грачи. У них остается энергия для пения, ведь они не тратят силы на долгий перелет, пояснила специалист.

Ранее Чернова предупредила, что пшено, оставленное для кормления птиц, может окисляться на воздухе и вырабатывать токсичные вещества. Она отметила, что для большинства птиц подкормка не является основным источником питания.

животные
птицы
природа
орнитологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Имя одного из немецких канцлеров сыграло особую роль в файлах Эпштейна
Помощник Путина оценил ситуацию в мировом спортивном сообществе для россиян
«Не хватает пастухов»: Баринов оценил нового капитана в «Локомотиве»
«Один в один»: в Госдуме рассказали, кто повторяет путь Зеленского
Киркоров подхватил традицию уехавшей из России Пугачевой
В России появится онлайн-архив документов времен ВОВ
В судебных передрягах футболиста Сафонова поставлена точка
Ученик колледжа порезал ножом преподавательницу после нескольких замечаний
«Победа» использовала зауженные калибраторы в аэропорту Внуково
Скандал в Сергиеве Посаде с коррупцией в администрации получил продолжение
В Госдуме рассказали, что делать при некачественном предоставлении ЖКУ
Россиянку госпитализировали на Бали после укуса «комара»
Тело вмерзло в лед: что нового известно об убийстве мальчика в Петербурге
Военэксперт ответил, для каких целей ВСУ используют новейшие дроны «Жук»
Врачи провели уникальную операцию благодаря выбравшему эвтаназию донору
«Ситуация крайне сложная»: ВСУ готовят вторжение в Белгородскую область?
Отец два года «воспитывал» детей электрошокером и оказался за решеткой
Мужчина годами убеждал падчериц в неизлечимых болезнях
Россиянка вывела ребенка на мороз без верхней одежды и попала на видео
Эпштейн был покровителем Пугачевой? Что известно, какая между ними связь
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.