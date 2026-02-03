Орнитолог объяснила, почему птицы начинают активно петь в середине зимы

Птицы начинают активнее петь в середине зимы, как только начинает увеличиваться световой день, заявила «Москве 24» орнитолог Елена Чернова. По ее словам, в этот период жители столицы могут услышать пение щеглов, чижей, скворцов, воробьев и синиц.

Световой день потихоньку увеличивается, поэтому у птиц появляется хорошее настроение и желание флиртовать друг с другом. Они начинают активно петь, когда погода достаточно теплая, хотя бы минус пять градусов. Тем более это происходит, если пригревает солнце, — объяснила Чернова.

Она добавила, что некоторые птицы, обычно улетающие зимой в теплые края, все чаще остаются в городах благодаря наличию кормовой базы. Это еще одна причина, по которой можно услышать песни пернатых. Например, в Москве иногда встречаются зимующие дрозды-рябинники и грачи. У них остается энергия для пения, ведь они не тратят силы на долгий перелет, пояснила специалист.

Ранее Чернова предупредила, что пшено, оставленное для кормления птиц, может окисляться на воздухе и вырабатывать токсичные вещества. Она отметила, что для большинства птиц подкормка не является основным источником питания.