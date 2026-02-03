Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 17:14

В КБР похитили более 60 млн рублей по туристическому нацпроекту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Кабардино-Балкарской Республике похищено более 60 млн рублей бюджетных средств, выделенных на создание модульных объектов для размещения туристов в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщил ТАСС начальник ГУЭБиПК МВД РФ Андрей Курносенко. По его словам, подобных примеров много.

В Кабардино-Балкарской Республике похищено более 60 млн рублей, выделенных из бюджета на создание модульных средств размещения туристов в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». У нас много таких примеров, — сказал Курносенко.

Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц Центральной дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД», которых подозревают в неоднократном получении взяток от занимающихся ремонтом вагонов предприятий по всей стране. Сумма незаконных выплат, по версии следствия, превысила 19 млн рублей.

До этого стало известно, что в Курске на суде по делу о хищениях при строительстве укрепрайонов экс-замгубернатора Алексей Дедов заявил, что полученные им в виде «откатов» деньги он полностью передавал бывшему главе региона Алексею Смирнову. По его словам, поручение следить за строительством оборонительных сооружений исходило от предыдущего губернатора Романа Старовойта.

хищения
коррупция
Кабардино-Балкария
нацпроекты
