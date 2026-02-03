Зимняя Олимпиада — 2026
Сосиски по-фински в сливочном соусе: простой ужин за 20 минут. Томат, горчица, сливки — вкус нежный и согревающий

Весь фокус — в соусе, который начинает жизнь как простая заправка из муки и масла, а заканчивает как бархатистое покрывало для сосисок. Сливки вливаются в самую последнюю очередь, не давая свернуться, а мягко обволакивая каждый кусочек, превращая сборную солянку ингредиентов в цельное, нежное блюдо.

Беру 500 граммов сосисок, нарезаю их толстыми кружочками. Одну луковицу мелко режу. В сковороде с толстым дном растапливаю 100 граммов сливочного масла. На среднем огне обжариваю лук до мягкости и прозрачности, затем добавляю сосиски и обжариваю все вместе еще 3-4 минуты, чтобы сосиски схватились. Добавляю в сковороду одну столовую ложку томатной пасты, одну столовую ложку столовой горчицы и один лавровый лист. Хорошо перемешиваю, чтобы сосиски и лук покрылись пастой. Посыпаю содержимое сковороды двумя столовыми ложками муки и, постоянно помешивая, обжариваю еще минуту-две, чтобы мука потеряла сырой вкус. Затем тонкой струйкой вливаю 150 мл горячей воды, активно помешивая, чтобы не было комочков. Добавляю половину чайной ложки соли и половину чайной ложки молотого черного перца. Довожу до легкого кипения и томлю на небольшом огне пару минут, пока соус не загустеет. В это время 250 мл сливок (10-20%) слегка подогреваю. Вливаю теплые сливки в сковороду, аккуратно размешиваю и прогреваю все вместе еще 3-5 минут на медленном огне, не доводя до сильного кипения, пока соус не достигнет желаемой густоты. Пробую, при необходимости добавляю еще соли или перца. Подаю сразу, обильно полив соусом, идеально — с картофельным пюре или макаронами.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

