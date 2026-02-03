Попытка нелегального перехода границы с Россией закончилась задержанием Финские пограничники остановили группу иностранцев при попытке перехода в Россию

Финские пограничники задержали четырех человек при попытке незаконного пересечения границы с Россией, сообщает телерадиокомпания Yle со ссылкой на пограничную службу Юго-Восточной Финляндии. Инцидент произошел в районе города Иматра.

По данным финских правоохранительных органов, нарушителей удалось выявить благодаря срабатыванию установленного вблизи пограничного заграждения технического средства наблюдения. После получения сигнала сотрудники пограничной службы оперативно выехали на место и произвели задержание.

Задержанные оказались иностранными гражданами. Помимо попытки нелегального пересечения государственной границы, они подозреваются в причастности к торговле людьми на территории Финляндии.

Ранее телерадиокомпания Yle сообщила, что граждане Финляндии по-прежнему ездят на работу в Россию. Речь идет о выполнении обязательств по договору аренды участков Сайменского канала. На этой территории ведутся регулярные работы по техобслуживанию оборудования и регулировке уровня воды.

В 2025 году при закрытых пограничных пунктах в Россию приехали более 4,5 тыс. финнов. Из них свыше 2 тыс. человек пересекли границу с РФ пешком, 1826 — приехали на машине, а 703 — прилетели на самолете. Более 1,7 тыс. финнов прибыли в РФ для частных визитов, 1241 гражданин европейской страны приезжал из-за работы, а 1279 — в туристических целях.