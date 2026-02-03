Раскрыты подробности гибели похищенного в Петербурге мальчика Похищенный в Петербурге мальчик погиб при нападении в машине подозреваемого

Похищенный в Санкт-Петербурге девятилетний мальчик погиб при нападении в машине подозреваемого, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, после этого фигурант пытался уничтожить все следы преступления.

Жилкин скрыл следы преступления, опасаясь наказания. После убийства мальчика он помыл автомобиль, который был непосредственным местом преступления, уничтожил видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленные в его доме, а также другие файлы на технических средствах, — пояснил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что мальчик погиб от удара кулаком в голову. По данным регионального ГСУ СК России, от полученной травмы ребенок скончался на месте. Согласно версии следствия, мальчика убил мужчина, похитивший его на парковке гипермаркета «Лента» на Таллинском шоссе в Санкт-Петербурге.

Тело пропавшего в Петербурге мальчика Паши, в убийстве которого признался задержанный ранее уроженец ЛНР, было найдено ночью вмерзшим в лед в Ленобласти. Его обнаружили у Нижнего Шингерского водопада рядом с границей Ропшинского поселения Ломоносовского района.