Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 17:00

Раскрыты подробности гибели похищенного в Петербурге мальчика

Похищенный в Петербурге мальчик погиб при нападении в машине подозреваемого

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Похищенный в Санкт-Петербурге девятилетний мальчик погиб при нападении в машине подозреваемого, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, после этого фигурант пытался уничтожить все следы преступления.

Жилкин скрыл следы преступления, опасаясь наказания. После убийства мальчика он помыл автомобиль, который был непосредственным местом преступления, уничтожил видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленные в его доме, а также другие файлы на технических средствах, — пояснил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что мальчик погиб от удара кулаком в голову. По данным регионального ГСУ СК России, от полученной травмы ребенок скончался на месте. Согласно версии следствия, мальчика убил мужчина, похитивший его на парковке гипермаркета «Лента» на Таллинском шоссе в Санкт-Петербурге.

Тело пропавшего в Петербурге мальчика Паши, в убийстве которого признался задержанный ранее уроженец ЛНР, было найдено ночью вмерзшим в лед в Ленобласти. Его обнаружили у Нижнего Шингерского водопада рядом с границей Ропшинского поселения Ломоносовского района.

Россия
Санкт-Петербург
погибшие
пропавшие
дети
похищения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Имя одного из немецких канцлеров сыграло особую роль в файлах Эпштейна
Помощник Путина оценил ситуацию в мировом спортивном сообществе для россиян
«Не хватает пастухов»: Баринов оценил нового капитана в «Локомотиве»
«Один в один»: в Госдуме рассказали, кто повторяет путь Зеленского
Киркоров подхватил традицию уехавшей из России Пугачевой
В России появится онлайн-архив документов времен ВОВ
В судебных передрягах футболиста Сафонова поставлена точка
Ученик колледжа порезал ножом преподавательницу после нескольких замечаний
«Победа» использовала зауженные калибраторы в аэропорту Внуково
Скандал в Сергиеве Посаде с коррупцией в администрации получил продолжение
В Госдуме рассказали, что делать при некачественном предоставлении ЖКУ
Россиянку госпитализировали на Бали после укуса «комара»
Тело вмерзло в лед: что нового известно об убийстве мальчика в Петербурге
Военэксперт ответил, для каких целей ВСУ используют новейшие дроны «Жук»
Врачи провели уникальную операцию благодаря выбравшему эвтаназию донору
«Ситуация крайне сложная»: ВСУ готовят вторжение в Белгородскую область?
Отец два года «воспитывал» детей электрошокером и оказался за решеткой
Мужчина годами убеждал падчериц в неизлечимых болезнях
Россиянка вывела ребенка на мороз без верхней одежды и попала на видео
Эпштейн был покровителем Пугачевой? Что известно, какая между ними связь
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.