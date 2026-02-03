Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 18:32

Помощник Путина оценил ситуацию в мировом спортивном сообществе для россиян

Дюмин назвал позитивной тенденцию по допуску российских атлетов в мировом спорте

Алексей Дюмин Алексей Дюмин Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
В международном спортивном сообществе наметилась позитивная тенденция в вопросе допуска российских атлетов к соревнованиям, заявил помощник президента РФ Алексей Дюмин в беседе с ТАСС. По его словам, уже несколько международных федераций по олимпийским видам спорта разрешили участие российских юниоров под национальной символикой.

В последнее время в международном спортивном сообществе начинает вырисовываться положительная тенденция. Российских юниоров под флагом и гимном по рекомендации Международного олимпийского комитета уже допустили к участию в соревнованиях более 10 международных спортивных федераций, — сказал Дюмин.

Он особо отметил, что организации дзюдо, самбо и тхэквондо полностью отменили все ограничения для спортсменов из России. В настоящее время атлеты из РФ допускаются с флагом и гимном на юношеских соревнованиях по целому ряду дисциплин, включая фехтование, спортивную борьбу, тяжелую атлетику, волейбол и современное пятиборье.

Ранее в Центре спортивной подготовки сборных команд РФ сообщили, что участниками зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии станут 13 российских атлетов. В числе отобравшихся — фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также представители шорт-трека Алена Крылова и Иван Посашков.

