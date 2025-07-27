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27 июля 2025 в 13:18

Самолет с Песковым не смог вылететь из-за плана «Ковер»

Юнашев: самолет с Песковым и Дюминым два часа не мог вылететь из Москвы

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Самолет с представителем Кремля Дмитрием Песковым и помощником президента РФ Алексеем Дюминым несколько часов не мог вылететь из Москвы в Санкт-Петербург. Ролик с борта опубликовал журналист Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

По его словам, вылет должен был состояться еще в 9:30, чтобы Песков и Дюмин смогли принять участие с российским лидером Владимиром Путиным в учениях ВМФ.

Однако полет задержали на два часа на фоне атаки дронов ВСУ на Ленинградскую область.

Вылет перенесли из-за «Ковра», — подтвердил Песков.

Ранее Росавиация временно ввела ограничения на работу аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге на фоне массированной атаки беспилотников. По меньшей мере 93 авиарейса задержали и еще 33 отменили в петербургском аэропорту.

Также сообщалось, что пассажиры рейса, следовавшего из Уфы в Санкт-Петербург, семь часов не могут покинуть борт самолета и лишены полноценного питания. Воздушное судно развернули на подлете к Пулково и направили в Шереметьево. Все это время пассажиры получали только воду.

Дмитрий Песков
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