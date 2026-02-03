Энергетик раскрыл правду о влиянии российской нефти на мировой рынок

Отсутствие российской нефти на мировом рынке способно привести к негативным последствиям даже для западных стран, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, стоимость сырья может заметно возрасти вследствие его дефицита.

Если бы Индия действительно отказалась от российской нефти, то это, конечно, были бы риски для всех. Никому не нужно, чтобы наше сырье уходило с мирового рынка, поскольку это опасно даже для стран Запада. России бы пришлось хотя бы на время сократить добычу и экспорт, потому что такие объемы может взять только Китай. То есть нужно было бы подписывать новые контракты и налаживать логистику. Это вызвало бы дефицит предложения и, соответственно, рост цен, — высказался Юшков.

Он подчеркнул, что в данном случае скачок стоимости произошел бы независимо от того, какая страна экспортирует нефть. По словам энергетика, от этого пострадали бы не только США и Индия, но и Китай с европейскими странами.

Ранее сообщалось, что после встречи с президентом США Дональдом Трампом премьер-министр Индии Нарендра Моди проигнорировал его слова о якобы отказе Нью-Дели от покупки российской нефти. В то же время, по словам Моди, для индийских товаров Штаты введут сниженные пошлины.