Мужчина годами убеждал падчериц в неизлечимых болезнях

В суде немецкого Бремена началось разбирательство по делу 45-летнего мужчины, обвиняемого в систематических издевательствах над падчерицами, переедает Bild. Он годами мучил девушек фальшивыми диагнозами, лишал их свободы и даже заставлял выбирать себе могилу.

На протяжении шести лет, с 2013 по 2019 год, он убедил девочек, что те страдают от опухолей мозга и аневризм. Для этого он вводил детям в голову, руки и ноги физраствор. Сами девочки жили взаперти в отдельных комнатах. Мать девушек подчинялась требованиям сожителя: она лишь раз в день выносила ведро, заменявшее туалет.

Однажды одну из жертв заставили выбрать себе могильный участок и гроб. В настоящее время девушки, которым в настоящее время 19 и 21 год, страдают от психологических травм и проходят лечение.

