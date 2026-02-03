Зимняя Олимпиада — 2026
Мужчина годами убеждал падчериц в неизлечимых болезнях

Bild: немца будут судить за жестокое обращение с приемными дочерьми

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В суде немецкого Бремена началось разбирательство по делу 45-летнего мужчины, обвиняемого в систематических издевательствах над падчерицами, переедает Bild. Он годами мучил девушек фальшивыми диагнозами, лишал их свободы и даже заставлял выбирать себе могилу.

На протяжении шести лет, с 2013 по 2019 год, он убедил девочек, что те страдают от опухолей мозга и аневризм. Для этого он вводил детям в голову, руки и ноги физраствор. Сами девочки жили взаперти в отдельных комнатах. Мать девушек подчинялась требованиям сожителя: она лишь раз в день выносила ведро, заменявшее туалет.

Однажды одну из жертв заставили выбрать себе могильный участок и гроб. В настоящее время девушки, которым в настоящее время 19 и 21 год, страдают от психологических травм и проходят лечение.

До этого в Германии бульдог насмерть загрыз своего хозяина. Тело 33-летнего мужчины было обнаружено в канаве в одном из районов города Лоне. После гибели хозяина его американский бульдог остался сидеть рядом с телом. Собаку поместили в приют для животных.

