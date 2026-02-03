Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 18:51

Необычная усталость скрывала страшную правду о мозге молодого мужчины

Metro: усталость оказалась симптомом опухоли мозга у жителя Великобритании

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Внезапная слабость и усталость во время телефонного разговора оказались симптомами смертельно опасной опухоли мозга у 23-летнего британского студента, сообщило издание Metro. Молодой человек по имени Алекс Уорвик отметил, что все началось с необычного приступа в мае 2025 года.

Британец рассказал, что во время общения с подругой в кафе у него внезапно ослабели обе руки, также он лишился возможности говорить. Студент отметил, что ему пришлось буквально одной рукой поднять другую, чтобы положить ее на стол, после чего он лишь опустил голову и стал ждать, когда это состояние пройдет.

Через несколько минут слабость отступила, однако уже дома у студента начались сильная головная боль и приступы рвоты. Обращение в больницу привело к шокирующему диагнозу — у него обнаружили агрессивную опухоль мозга (глиобластому), средняя продолжительность жизни при которой составляет всего 12–18 месяцев.

Сам Уорвик признался, что первые тревожные признаки в виде быстрой утомляемости, слабости в руках и спутанности речи проявлялись у него за несколько лет до постановки диагноза. Однако врачи, к которым он неоднократно обращался, списывали эти симптомы на ипохондрию и не проводили углубленного обследования. В настоящее время мужчина проходит лечение в Германии.

Ранее онколог Дмитрий Олькин заявил, что мелкоклеточный рак легкого и рак поджелудочной железы являются одними из самых агрессивных опухолей. Он отметил, что крайне быстро развиваются тройной негативный рак молочной железы и высокозлокачественная серозная карцинома яичников.

