Суд отправил в СИЗО подозреваемого в убийстве мальчика из Петербурга

Сотрудники СК РФ задержали и допросили Петра Жилкина, подозреваемого в похищении и убийстве девятилетнего мальчика

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил 38-летнего уроженца ЛНР, которого обвиняют в убийстве девятилетнего Паши, в СИЗО, передает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента. Мужчина заключен под стражу на два месяца.

Подозреваемого задержали накануне в Псковской области. Сам он заявил судье, что не возражает против данной меры пресечения.

Ранее задержанный дал показания на месте преступления, соответствующее видео опубликовали на канале Следственного комитета РФ. На кадрах огромный мужчина в красной куртке показывает, где стояла его машина, в которую сел ребенок.

До этого пресс-служба СК России сообщила, что ребенок, тело которого было найдено в Санкт-Петербурге, погиб 30 января от удара похитившего его мужчины кулаком в голову. По данным ведомства, мальчик скончался на месте от полученных повреждений.

Также сообщалось, что тело пропавшего в Петербурге мальчика Паши было найдено ночью вмерзшим в лед в Ленобласти. Как передает источник, близкий к ситуации, его обнаружили у Нижнего Шингерского водопада рядом с границей Ропшинского поселения Ломоносовского района. Тело направили на судмедэкспертизу для установления причины смерти.