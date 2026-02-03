Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 18:56

Зеленскому захотелось новизны в обороне Украины

Зеленский утвердил структуру нового плана обороны Украины

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Украинский президент Владимир Зеленский утвердил структуру нового плана обороны Украины. Соответствующий указ опубликован на его официальном сайте. Документ заменит предыдущий, который действовал в стране с 2020 года.

Согласно указу, власти необходимо разработать новый план обороны Украины, опираясь на структуру, утвержденную Зеленским. Этой работой будет должен заняться украинский кабмин вместе с СБУ, внешней разведкой и Нацбанком.

Ранее стало известно, что Зеленский упоминается в файлах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в растлении несовершеннолетних, в качестве причастного к вывозу с Украины женщин и детей. Там же высказываются предположения о связи президента с модельным агентом Жан-Люком Брюнелем.

Позже политолог Андрей Кортунов отметил, что Зеленскому может грозить недопуск к выборам в стране из-за упоминания в файлах Эпштейна. По его словам, политические оппоненты главы государства непременно будут использовать эти материалы в личных целях, они станут искать на политика компромат.

Украина
Владимир Зеленский
планы
указы
оборона
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин объяснил замедление темпов роста ВВП
Жестокое убийство ребенка, угрозы НАТО, обстановка в Белгороде: что дальше
Напавшему на уфимскую школу мальчику оказали психологическую помощь
Путин рассказал об инфляции по итогам года
Путин подвел итоги 2025 года по ВВП
Защитила сына ножом для колбасы: актриса Артамонова оказалась под статьей
Рютте раскрыл, где закупаются 90% всех ракет для ПВО Украины
Суд арестовал подозреваемого в убийстве 9-летнего мальчика в Петербурге
В файлах Эпштейна обнаружили мем с Лениным
Карин опроверг слухи об изменении границ Казахстана
Россиянам рассказали, почему нельзя выбрасывать банковские карты
Подозреваемый в убийстве 9-летнего мальчика обвинил во всем журналистов
«Человек проигрывает»: военэксперт объяснил, почему ИИ воюет лучше людей
Суд отправил в СИЗО подозреваемого в убийстве мальчика из Петербурга
«Вполне адекватный»: соседка рассказала о подозреваемом в убийстве мальчика
Что значат номера АМР, ЕКХ в России: связь с властями, почему изымают
Россиянам рассказали, как проверить здоровье сердца в домашних условиях
Назван предполагаемый срок по делу об убийстве мальчика в Петербурге
Российский гонщик показал рекордный результат в Турции
«Нема денег»: Захарова раскрыла, почему Рютте выступал в полупустой Раде
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.