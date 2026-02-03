Зеленскому захотелось новизны в обороне Украины

Украинский президент Владимир Зеленский утвердил структуру нового плана обороны Украины. Соответствующий указ опубликован на его официальном сайте. Документ заменит предыдущий, который действовал в стране с 2020 года.

Согласно указу, власти необходимо разработать новый план обороны Украины, опираясь на структуру, утвержденную Зеленским. Этой работой будет должен заняться украинский кабмин вместе с СБУ, внешней разведкой и Нацбанком.

Ранее стало известно, что Зеленский упоминается в файлах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в растлении несовершеннолетних, в качестве причастного к вывозу с Украины женщин и детей. Там же высказываются предположения о связи президента с модельным агентом Жан-Люком Брюнелем.

Позже политолог Андрей Кортунов отметил, что Зеленскому может грозить недопуск к выборам в стране из-за упоминания в файлах Эпштейна. По его словам, политические оппоненты главы государства непременно будут использовать эти материалы в личных целях, они станут искать на политика компромат.