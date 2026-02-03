Президенту Украины Владимиру Зеленскому может грозить недопуск к выборам в стране из-за упоминания в файлах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в растлении детей, предположил в беседе с NEWS.ru политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его словам, политические оппоненты главы государства непременно будут использовать эти материалы в личных целях.

Значение файлов Эпштейна не надо переоценивать, это очень большой объем документов, там фигурируют, наверное, сотни, даже тысячи фамилий разных госдеятелей, общественных фигур, лидеров мнений и так далее. Досталось всем, включая Дональда Трампа (президент США. — NEWS.ru). В этом смысле Зеленский не одинок. Несомненно, это обстоятельство будет использоваться политическими оппонентами украинского президента в ходе избирательной кампании. Конечно, они станут искать на него компромат. То, что было опубликовано, будет использоваться [против Зеленского]. А то, что на Украине происходят странные вещи с людьми и торговля ими, к сожалению, ни у кого сомнений нет, — пояснил Кортунов.

Ранее стало известно, что Зеленский упоминается в файлах по делу Эпштейна в качестве причастного к вывозу с Украины женщин и детей. Там же высказываются предположения о связи президента с модельным агентом Жан-Люком Брюнелем.