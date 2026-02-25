Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 18:00

В Госдуме раскрыли, что общего у украинских националистов и геев

Депутат Милонов заявил, что на Украине много геев-националистов

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Особенность ультраправых движений на Украине — большое количество участников с нетрадиционной сексуальной ориентацией (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, гомосексуальность — явление, давно укоренившееся среди правых украинских группировок.

Не стоит считать, что националисты и ЛГБТ — полностью разнородные группы: среди украинских националистов есть люди с нетрадиционной ориентацией — это особенность правого спектра в стране, — сказал Милонов.

Попытки навязать украинскому обществу толерантность к представителям ЛГБТ-сообщества, по мнению парламентария, вряд ли могут вызвать у жителей республики острое неприятие.

Это не будет для многих чемто полностью чуждым, — резюмировал политик.

Ранее в украинский парламент был внесен законопроект о введении уголовной ответственности за нарушение прав представителей ЛГБТ. Согласно инициативе, за дискриминационные действия в отношении представителей сексуальных меньшинств может предусматриваться наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Украина
Виталий Милонов
геи
национализм
Антон Сидорчук
А. Сидорчук
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ФАС оценили запасы топлива для посевной кампании
Охлобыстин, поездка в Киев, мнение об СВО: как живет актриса Мария Пирогова
В Кремле назвали лучший момент для встречи Путина, Трампа и Зеленского
Биолог опроверг информацию об «эпидемии ожирения» у воробьев
Вэнс раскрыл секрет успеха мирного решения конфликта на Украине
Полицейский участок откроют в доме, где родился Гитлер
Военэксперт раскрыл опасность мин ВСУ с неконтактными радиовзрывателями
В Кремле оценили угрозу ядерных планов Британии и Франции
Дипломат раскрыла истинный смысл антироссийской агрессии Европы
В убийстве экс-советника Януковича нашли явный украинский след
Кардиолог раскрыл, как проявляется ложная гипертония
Военэксперт объяснил, почему круговая оборона Одессы не поможет ВСУ
Дрон ВСУ ранил ребенка в российском регионе
Черногория, съемки с Киркоровым, замужество: как живет Елена Корикова
Кровавая рвота: любовь к коле довела подростка до госпитализации
Военэксперт оценил перспективы новых мин ВСУ с радиовзрывателями
Вэнс раскрыл новые детали хода переговоров с Россией и Украиной
Стало известно, кого Бероев выбрал вместо Алферовой
Лукашенко прибыл в Москву
«В одной постели с Ермаком»: в ГД рассказали о сложном выборе Зеленского
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.