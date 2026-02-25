В Госдуме раскрыли, что общего у украинских националистов и геев

В Госдуме раскрыли, что общего у украинских националистов и геев Депутат Милонов заявил, что на Украине много геев-националистов

Особенность ультраправых движений на Украине — большое количество участников с нетрадиционной сексуальной ориентацией (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, гомосексуальность — явление, давно укоренившееся среди правых украинских группировок.

Не стоит считать, что националисты и ЛГБТ — полностью разнородные группы: среди украинских националистов есть люди с нетрадиционной ориентацией — это особенность правого спектра в стране, — сказал Милонов.

Попытки навязать украинскому обществу толерантность к представителям ЛГБТ-сообщества, по мнению парламентария, вряд ли могут вызвать у жителей республики острое неприятие.

Это не будет для многих чем‑то полностью чуждым, — резюмировал политик.

Ранее в украинский парламент был внесен законопроект о введении уголовной ответственности за нарушение прав представителей ЛГБТ. Согласно инициативе, за дискриминационные действия в отношении представителей сексуальных меньшинств может предусматриваться наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.