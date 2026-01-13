Домашний питомец стал «палачом» для своего хозяина Бульдог насмерть загрыз хозяина в Германии и продолжил сидеть рядом с телом

В Германии бульдог насмерть загрыз своего хозяина, сообщает газета Bild. Тело 33-летнего мужчины было обнаружено в канаве в одном из районов города Лоне. Как заявил представитель полиции, результаты судебно-медицинской экспертизы подтвердили это. После гибели хозяина его американский бульдог остался сидеть рядом с телом.

Когда на место прибыли оперативные службы, собака начала вести себя странно, демонстрируя резкие перепады настроения. Причина, по которой питомец напал на владельца, в настоящее время не установлена. Сейчас бульдог находится в приюте для животных.

Ранее в Дагестане произошло смертельное нападение бездомных собак на 75-летнюю женщину. Инцидент случился 25 марта 2025 года на территории христианского кладбища. Стая безнадзорных собак напала на пенсионерку и нанесла ей смертельные травмы. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявляла, что с 2018 года почти 2,5 млн россиян пострадали от нападений собак. По ее словам, только за 2024 год в результате таких инцидентов погибли 27 детей.