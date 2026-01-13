Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 января 2026 в 09:28

Домашний питомец стал «палачом» для своего хозяина

Бульдог насмерть загрыз хозяина в Германии и продолжил сидеть рядом с телом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Германии бульдог насмерть загрыз своего хозяина, сообщает газета Bild. Тело 33-летнего мужчины было обнаружено в канаве в одном из районов города Лоне. Как заявил представитель полиции, результаты судебно-медицинской экспертизы подтвердили это. После гибели хозяина его американский бульдог остался сидеть рядом с телом.

Когда на место прибыли оперативные службы, собака начала вести себя странно, демонстрируя резкие перепады настроения. Причина, по которой питомец напал на владельца, в настоящее время не установлена. Сейчас бульдог находится в приюте для животных.

Ранее в Дагестане произошло смертельное нападение бездомных собак на 75-летнюю женщину. Инцидент случился 25 марта 2025 года на территории христианского кладбища. Стая безнадзорных собак напала на пенсионерку и нанесла ей смертельные травмы. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявляла, что с 2018 года почти 2,5 млн россиян пострадали от нападений собак. По ее словам, только за 2024 год в результате таких инцидентов погибли 27 детей.

собаки
смерти
Германия
укусы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России призвали запретить неоязыческие практики под видом православия
Пленный боец ВСУ раскрыл детали провальной пиар-акции в Красноармейске
Обнаружено еще одно важное предсказание Жириновского
«Чтобы никто не доставал»: Бабкина раскрыла, как провела новогодний отпуск
«Этого ли хотят британцы?»: в Европе забили тревогу из-за ракет для ВСУ
«Подрывает»: во Франции встревожены действиями Германии
Елки и украшения возглавили список возвратов на маркетплейсах
Вкусный рецепт для старого Нового года: баклажаны с тофу на сковороде
Десерт-мечта: чизкейк на вареной сгущенке — готов без выпечки, тает во рту
Садальский впервые вышел на связь после сложной операции
Мужчина сломал позвоночник после катания на тюбинге
Названы 13 худших смартфонов всех времен
Наследственное дело открыли в Москве после смерти Алентовой
В России могут улучшить поиск людей через МВД
ОАК объявила о кадровых перестановках на ключевых авиационных направлениях
Смерть новорожденных в российском роддоме привлекла внимание силовиков
Еврокомиссия «объявила войну» Маску из-за одной технологии
Полицейские вернули пенсионерке украденные мошенниками 1,5 млн рублей
Полицейские и медики успокоили обнаженную женщину после ссоры в Тайване
Два человека пострадали при атаке ВСУ на Елец
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

Смешали за 5 минут и в духовку: крылышки с картошкой «Золотая пара» — вкус как из гриль-бара
Общество

Смешали за 5 минут и в духовку: крылышки с картошкой «Золотая пара» — вкус как из гриль-бара

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.