Назван предполагаемый срок по делу об убийстве мальчика в Петербурге

Сотрудники СК РФ задержали и допросили Петра Жилкина, подозреваемого в похищении и убийстве девятилетнего мальчика

Мужчине, которого обвиняют в убийстве девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге, могут назначить наказание в виде пожизненного срока, заявил РИА Новости член адвокатской палаты Москвы, адвокат Леонид Исаев. Известно, что тело ребенка нашли в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области.

Согласно пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ, за убийство малолетнего, сопряженное с похищением человека, карается лишением свободы на срок от восьми до 20 лет, либо пожизненным лишением свободы, — уточнил адвокат.

Ранее мужчине, которого задержали в рамках дела об убийстве, предъявили обвинения. По версии следствия, 30 января он заманил в свой салон автомобиля знакомого девятилетнего мальчика, нанес ему удар в голову из-за отказа последнего совершить действия сексуального характера, а потом спрятал тело в ручье в Ленинградской области.

До этого стало известно, что задержанный по подозрению в убийстве мальчика, увлекался детской порнографией. Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что на электронных устройствах мужчины нашли большое количество соответствующего контента.