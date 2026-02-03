Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 19:16

Назван предполагаемый срок по делу об убийстве мальчика в Петербурге

Адвокат Исаев: обвиняемому в убийстве мальчика могут дать пожизненное

Сотрудники СК РФ задержали и допросили Петра Жилкина, подозреваемого в похищении и убийстве девятилетнего мальчика Сотрудники СК РФ задержали и допросили Петра Жилкина, подозреваемого в похищении и убийстве девятилетнего мальчика Фото: Следственный комитет РФ/РИА Новости
Мужчине, которого обвиняют в убийстве девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге, могут назначить наказание в виде пожизненного срока, заявил РИА Новости член адвокатской палаты Москвы, адвокат Леонид Исаев. Известно, что тело ребенка нашли в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области.

Согласно пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ, за убийство малолетнего, сопряженное с похищением человека, карается лишением свободы на срок от восьми до 20 лет, либо пожизненным лишением свободы, — уточнил адвокат.

Ранее мужчине, которого задержали в рамках дела об убийстве, предъявили обвинения. По версии следствия, 30 января он заманил в свой салон автомобиля знакомого девятилетнего мальчика, нанес ему удар в голову из-за отказа последнего совершить действия сексуального характера, а потом спрятал тело в ручье в Ленинградской области.

До этого стало известно, что задержанный по подозрению в убийстве мальчика, увлекался детской порнографией. Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что на электронных устройствах мужчины нашли большое количество соответствующего контента.

