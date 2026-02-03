Зимняя Олимпиада — 2026
Подруга актера Ткаченко рассказала о его планах перед гибелью в зоне СВО

Актер Ткаченко перед гибелью в зоне СВО планировал отправиться в отпуск

Николай Ткаченко Николай Ткаченко Фото: Социальные сети
Актер Николай Ткаченко, известный по сериалам «СашаТаня» и «Универ. 10 лет спустя», перед своей гибелью в зоне специальной военной операции собирался приехать в отпуск, сообщила aif.ru его подруга Дарья Софийская. По ее словам, артист скрывал свое решение отправиться на фронт, чтобы не волновать близких.

Софийская отметила, что их дружба с Николаем длилась с 2011 года, и она не знала о его решении отправиться в зону СВО. Актер сообщил ей об этом только после прибытия на место и поддерживал связь через переписку.

Коля скрывал, что хочет пойти добровольцем, — знал, что буду сильно переживать <…> Он часто писал, строил планы на будущее, много смеялся и шутил, обещал прилететь в отпуск. Он был потрясающим человеком. Обожал петь и играть на гитаре, — рассказала подруга артиста.

Также мама актера Инна Ткаченко сообщала, ее сын подписал контракт с Министерством обороны в июне 2025 года. Он погиб на Красноармейском направлении во время возвращения с боевого задания, а его тело пока не могут эвакуировать с поля боя.

О гибели артиста 3 февраля сообщил его коллега Рамиз Алиев. Актеру было 37 лет. В фильмографии Ткаченко — около 20 работ в кино и сериалах, включая «Триаду», «Триггер», «Тест на беременность» и «Галя, у нас отмена!».

