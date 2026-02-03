Зимняя Олимпиада — 2026
Экс-судью из Сочи обвинили в неправосудных решениях

Бывшего судью из Сочи Слуку обвинили в превышении полномочий и неправосудии

Бывшему судье Центрального районного суда города Сочи Валерию Слуки предъявлено обвинение, сообщили в СК. По версии следствия, он семь раз превышал должностные полномочия и семь раз выносил заведомо неправосудные решения.

Превышая должностные полномочия, в нарушение территориальной подсудности необоснованно принял к производству исковые заявления граждан. Без фактического рассмотрения, исследования доказательств и не привлекая к участию представителей ответчика и заинтересованных лиц, он вынес семь заведомо неправосудных решений, повлекших незаконное изъятие земельных участков в городе Сочи из муниципальной собственности, — сказано в сообщении.

Апелляционный суд отменил решения нижестоящей инстанции и отказал в удовлетворении исковых требований, вернув земельные участки в муниципальную собственность. По ходатайству следствия суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Тем временем в СК предъявили обвинения задержанному первому замглавы Сергиева Посада, четырем сотрудникам администрации городского округа и трем предпринимателям. Они проходят фигурантами по делу о мошенничестве и коррупции.

Сочи
суды
следователи
происшествия
