Идейного вдохновителя «Птиц Мадьяра» обвинили в новых преступлениях

Командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди инкриминируют 46 эпизодов преступлений, сообщает СК РФ. Организатора и руководителя аэроразведывательного подразделения «Птицы Мадьяра» обвиняют в терактах, которые привели к гибели мирного населения.

Вынесено новое постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Ему инкриминировано 46 эпизодов преступлений, среди которых теракты, повлекшие гибель мирных граждан и причинение значительного имущественного ущерба, — сказано в сообщении.

Ранее СК собрал доказательства участия украинских бойцов в расправе над 14 российскими военнопленными в Харьковской области в 2022 году. Также заочно было предъявлено обвинение Бровди. По версии следствия, он отдал подчиненным приказ о дистанционном минировании территории и автомобильных дорог в Курской области.

До этого боец ВСУ Богдан Белинов, осужденный на 23 года колонии, признался в убийстве мирной жительницы Мариуполя. Он расстрелял женщину из автомата, когда та выразила недовольство из-за присутствия украинской армии в городе и направилась в сторону позиций российских войск.