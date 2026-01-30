В скандальном интернате в Прокопьевске ввели карантин после смерти людей

Вход на территорию дома-интерната для граждан, имеющих психические расстройства, в Прокопьевске Кемеровской области

В скандальном интернате в Прокопьевске ввели карантин после смерти людей Роспотребнадзор ввел карантин в прокопьевском интернате, где умерли постояльцы

В прокопьевском интернате ввели карантин во всех корпусах учреждения, сообщила ТАСС заместитель председателя правительства Кузбасса по вопросам социального развития Елена Воронина. За январь в нем умерли девять постояльцев.

Роспотребнадзор ввел карантинные мероприятия во всех корпусах интерната: запрещены посещения, питание организовано по корпусам, исключены общественные мероприятия, — уточнила Воронина.

Ранее сообщалось, что прокуратура Кузбасса проверит 13 домов-интернатов для граждан с психическими расстройствами после скандала с прокопьевским учреждением. К проверкам будут привлечены специалисты Роспотребнадзора и сотрудники МЧС.

До этого стало известно, что пациенты интерната умерли после массового заболевания гриппом А. По каждому случаю инициируют проверку. Выясняются причины смерти 73-летней пациентки и 19-летнего постояльца, скончавшегося в стационаре местной больницы.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк поручил временно отстранить от работы директора Прокопьевского психоневрологического интерната Елену Морозову. Также он поручил проводить диспансеризацию постояльцев интернатов дважды в год.