30 января 2026 в 12:00

Эксперт объяснил, почему некоторым клиентам такси обходится дороже

Эксперт Измайлов: агрегаторы такси устанавливают клиентам индивидуальную цену

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В снегопад цены услуги таксистов могут отличаться для разных клиентов, заявил NEWS.ru эксперт в сфере информационной безопасности Арсений Измайлов. По его словам, разница может составлять 20-30%. Он отметил, что это хитрый маркетинговый ход.

Система, работающая в агрегаторах такси, действует индивидуально. Например, клиент, часто пользующийся такси, в сильный снегопад может увидеть высокий тариф, а человек, который прибегает к этому виду транспорта крайне редко, напротив, получит выгодное предложение — процентов на 20-30 дешевле. Это умная стратегия, фактически «подсаживающая» нового клиента на данную услугу, — объяснил он.

Ранее сообщалось, что поездка на такси от метро до аэропорта Домодедово в дневное время составляет 2346 рублей, что дороже авиабилета до Санкт-Петербурга. В снегопад цены на услуги таксистов взлетают из-за роста спроса, высокого расхода топлива и повышенных рисков. При этом многое зависит от местоположения: там, откуда хотят уехать больше людей, стоимость будет значительно выше.

