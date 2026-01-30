Обычная боль в плече у мужчины оказалась следствием страшной болезни Daily Mail: боль в плече у британца оказалась симптомом рака легких

Сильная боль в плече по ночам оказалась единственным симптомом рака легких у 49-летнего жителя Великобритании, сообщает таблоид Daily Mail. Почти год мужчина и врачи не догадывались об истинной причине недуга, думая, что это проблема с мышцами или нервами.

Сначала британец решил, что просто потянул руку, и не спешил к медикам. Когда боль не прошла, доктора диагностировали ему защемление нерва и выписали обезболивающие.

Мужчина рассказал, что боль особенно усиливалась ночью и будила его. Из-за этого он почти не спал и со временем не мог нормально поднимать руку или держать вещи.

Он чувствовал, что происходит что-то серьезное, но на каждом приеме ему приходилось заново объяснять свою проблему разным врачам. Через полгода, по совету жены, он снова пошел в больницу.

И на этот раз врачи сказали, что это проблема с костями или мышцами, и просто дали более сильные таблетки. Обследование начали только после того, как мужчина пожаловался на странное покалывание в груди.

Тогда и выяснилось, что у него рак легких последней стадии. Боль в плече вызывала опухоль, которая давила на нерв. При этом у мужчины не было ни кашля, ни других привычных признаков болезни. Сейчас он лечится с помощью иммунотерапии.

Ранее Daily Mail писал, что состояние здоровья гонщика Михаэля Шумахера демонстрирует положительную динамику. По информации источника журналистов, семикратный чемпион мира больше не прикован к постели после тяжелой травмы, полученной в 2013 году.