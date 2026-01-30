Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 12:13

Олимпийскую чемпионку по бегу арестовали за лихачество

Олимпийскую чемпионку по бегу Ричардсон арестовали за опасное вождение в США

Ша’Карри Ричардсон Ша’Карри Ричардсон Фото: Naoki Morita/AFLO/Global Look Press
Олимпийскую чемпионку по бегу Ша’Карри Ричардсон арестовали за опасную езду, передает TMZ. По предварительной информации, спортсменка ехала со скоростью 160 км/ч.

Арестовавшее ее ведомство — Управление шерифа округа Ориндж — предъявило ей обвинение в опасном превышении скорости, что, предположительно, означает, что она ехала со скоростью не менее 160 километров в час, — сообщает таблоид.

Представитель управления шерифа округа Ориндж заявил, что легкоатлетка вплотную приближалась к впереди идущим машинам и пересекала полосы движения, чтобы обогнать других водителей. За опасное вождение Ричардсон грозит до 30 дней заключения и штраф в $500 (37 тыс. рублей).

Ричардсон родилась 25 марта 200 года. Олимпийская чемпионка 2024 года, трехкратная чемпионка мира, чемпионка США в 2023—2024 годах выступает в беге на 60, 100, 200 метров. Ричардсон также стада четвертой самой быстрой американкой в истории легкой атлетики.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) почти три года не оплачивает автомобильные штрафы, которые обещал погасить несколько месяцев назад. Согласно сведениям истчоника, среди нарушений — превышение скорости, а также неоплата проезда по платным дорогам, включая трассу М-12 и столичный проспект Багратиона.

