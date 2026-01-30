Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 12:09

Гришино, Ильиновка, Яровая: хорошие и плохие новости фронта СВО 30 января

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости
Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 30 января? Что происходит у Александровки, Белицкого, Волчанских Хуторов, Гришино, Гуляйполя, Дробышево, Закотного, Ильиновки, Константиновки, Красного Лимана, Масляковки, Никифоровки, Родинского, Резниковки, Старицы, Симиновки, Святогорска, Староукраинки, Торецкого, Харькова, Хатнего и Яровой?

WarGonzo

По данным Telegram-канала WarGonzo, на Гуляйпольском направлении ВС РФ отражают контратаки ВСУ в районе Зализничного.

«На Красноармейском направлении продолжаются бои в Гришино, у Родинского, Белицкого и Нового Донбасса, а также в районе Торецкого. На Константиновском направлении идут бои у Берестка и Ильиновки. На Краснолиманском направлении ВС РФ продолжают наступление в районе Александровки и Яровой, ведут бои у Святогорска. Есть продвижение к Красному Лиману с севера, юго-восточнее города ВС РФ наступают со стороны Масляковки», — говорится в сообщении канала.

Военнослужащий ВС РФ Военнослужащий ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

На Харьковском направлении ВС РФ продолжают тактическое продвижение с тяжелыми боями на прежних участках фронта, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«На Северском участке — бои в районе Никифоровки и Резниковки. В районе Закотного ВСУ контратакуют. Подразделениями группировки войск „Восток“ отражены 10 попыток противника контратаковать с направлений Риздвянки, Воздвижевки и Староукраинки», — отметили военкоры.

«Дневник десантника»

По данным Telegram-канала «Дневник десантника», на Славянском направлении ВС РФ контролируют большую часть населенных пунктов Дробышево и Яровая.

«На Харьковском направлении группировка войск „Север“ сообщает о тактических продвижениях на прежних участках: в районе Старицы, Симиновки, в Волчанских Хуторах, в районе Хатнего», — сообщили авторы канала.

Мария Баранова
