Сеул и Токио договорились о возобновлении морских учений ВМС Южной Кореи и Японии возобновят совместные учения спустя девять лет

Военно-морские силы Республики Корея и Японии возобновят двусторонние учения по поиску и спасению судов в чрезвычайных ситуациях на море после девятилетнего перерыва, сообщает агентство Yonhap по итогам встречи министров обороны двух стран Ан Гю Бэка и Синдзиро Коидзуми. В Сеуле и Токио подчеркнули гуманитарный характер будущих маневров.

Военно-морские силы Республики Корея и морские силы самообороны Японии решили проводить учения по поиску и спасению, цель которых лежит в гуманитарной плоскости, — говорится в сообщении.

Речь идет об учениях SAREX, проводившихся до 2017 года. Моряки практиковали навыки по реагированию на морские чрезвычайные ситуации, включая пожары на судне, кораблекрушения и спасение экипажей.

В 2018 году двусторонние отношения между Сеулом и Токио резко ухудшились на фоне давних исторических споров. Кульминацией стал инцидент в декабре того же года в Японском море: японский патрульный самолет (P-1) совершил необычно низкий пролет над южнокорейским эсминцем, участвовавшим в спасательной операции. В Сеуле расценили эти действия как угрожающие и провокационные, в то время как Токио обвинил южнокорейский корабль в захвате самолета в прицел радара управления огнем, что расценили как враждебный акт.

Ранее стало известно, что японский суд обязал правительство выплатить компенсации жителям города Кадэна на юге страны на общую сумму $16,3 млн (1,2 млрд рублей). Причиной стал шум с одноименной базы ВВС США. В суде установили, что грохот наносит местным жителям «психологический ущерб в виде тревожности, раздражительности, нарушения сна». Люди испытывали дискомфорт с начала 2019 по середину 2025 года.