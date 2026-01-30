Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 11:58

В Госдуме придумали, как дополнительно поддержать матерей

Депутат Останина призвала увеличить маткапитал на второго ребенка на 25%

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Депутат Госдумы Нина Останина предложила увеличить материнский капитал на второго и каждого последующего ребенка на 25%, пишет НСН. По словам парламентария, она уже внесла соответствующий законопроект на рассмотрение.

Сейчас правительство рассматривает вопрос о трансформации использования материнского капитала в части ипотечного кредитования и в части направления средств на второго, третьего и последующего детей. Я уже внесла законопроект об увеличении на каждого последующего ребенка на 25% средств маткапитала, жду заключения, — отметила Останина.

Она добавила, что до этого вносила законопроект о возможности использования маткапитала для покупки машины отечественного производства, а также развития подсобного хозяйства. Однако эти предложения не получили поддержки, уточнила депутат.

Ранее сообщалось, что материнский капитал на первого ребенка с 1 февраля 2026 года вырастет до 730 тыс. рублей. Постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Если семья уже потратила часть маткапитала, будет проиндексирован лишь его остаток.

