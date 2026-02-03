Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 19:36

Карин опроверг слухи об изменении границ Казахстана

Карин: новая конституция не предусматривает изменения границ Казахстана

Читайте нас в Дзен

Новый проект Конституции Казахстана не предполагает изменения границ государства, заявил госсоветник страны Ерлан Карин. По его словам, которые передает ТАСС, соответствующее положение закреплено в шестом пункте второй статьи основного закона.

Территориальная целостность нашей страны никогда не будет нарушена и никогда не изменится. Это следует повторять, потому что некоторые граждане выражают мнение, что административно-территориальная целостность страны может измениться, что на самом деле является ложной информацией и чистой манипуляцией, — отметил Карин.

Ранее сообщалось, что в новой Конституции Казахстана будет сохранен официальный статус русского языка. В документе четко указывалось, что государственным языком Казахстана выступает казахский. При этом в государственных организациях, а также в органах местного самоуправления русский язык разрешено употреблять наравне с казахским.

До этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил властям республики усилить контроль над деятельностью коммерческих банков. В качестве примера он рассказал о банке, через который «перегнали» более 7 трлн тенге (1 трлн рублей).

Казахстан
конституция
территории
границы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин объяснил замедление темпов роста ВВП
Жестокое убийство ребенка, угрозы НАТО, обстановка в Белгороде: что дальше
Напавшему на уфимскую школу мальчику оказали психологическую помощь
Путин рассказал об инфляции по итогам года
Путин подвел итоги 2025 года по ВВП
Защитила сына ножом для колбасы: актриса Артамонова оказалась под статьей
Рютте раскрыл, где закупаются 90% всех ракет для ПВО Украины
Суд арестовал подозреваемого в убийстве 9-летнего мальчика в Петербурге
В файлах Эпштейна обнаружили мем с Лениным
Карин опроверг слухи об изменении границ Казахстана
Россиянам рассказали, почему нельзя выбрасывать банковские карты
Подозреваемый в убийстве 9-летнего мальчика обвинил во всем журналистов
«Человек проигрывает»: военэксперт объяснил, почему ИИ воюет лучше людей
Суд отправил в СИЗО подозреваемого в убийстве мальчика из Петербурга
«Вполне адекватный»: соседка рассказала о подозреваемом в убийстве мальчика
Что значат номера АМР, ЕКХ в России: связь с властями, почему изымают
Россиянам рассказали, как проверить здоровье сердца в домашних условиях
Назван предполагаемый срок по делу об убийстве мальчика в Петербурге
Российский гонщик показал рекордный результат в Турции
«Нема денег»: Захарова раскрыла, почему Рютте выступал в полупустой Раде
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.