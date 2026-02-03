Карин опроверг слухи об изменении границ Казахстана

Новый проект Конституции Казахстана не предполагает изменения границ государства, заявил госсоветник страны Ерлан Карин. По его словам, которые передает ТАСС, соответствующее положение закреплено в шестом пункте второй статьи основного закона.

Территориальная целостность нашей страны никогда не будет нарушена и никогда не изменится. Это следует повторять, потому что некоторые граждане выражают мнение, что административно-территориальная целостность страны может измениться, что на самом деле является ложной информацией и чистой манипуляцией, — отметил Карин.

Ранее сообщалось, что в новой Конституции Казахстана будет сохранен официальный статус русского языка. В документе четко указывалось, что государственным языком Казахстана выступает казахский. При этом в государственных организациях, а также в органах местного самоуправления русский язык разрешено употреблять наравне с казахским.

До этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил властям республики усилить контроль над деятельностью коммерческих банков. В качестве примера он рассказал о банке, через который «перегнали» более 7 трлн тенге (1 трлн рублей).