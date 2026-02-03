«Человек проигрывает»: военэксперт объяснил, почему ИИ воюет лучше людей

Искусственный интеллект вынуждает людей прибегать к его помощи, потому что они сами не успевают вовремя реагировать на те или иные процессы, заявил NEWS.ru заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. По его словам, в военном искусстве скорость играет решающую роль.

Человек проигрывает ИИ по физическим качествам, так как не может оценить тот массив данных, который был собран разведкой. Даже устаревшие компьютеры сегодня на это не способны. А счет идет на секунды: кто первый смог проанализировать собранную информацию и отдать указание на поражение цели, тот и выиграл бой, — рассказал Козюлин.

В то же время многие выступают против идеи передать ИИ управление вооружениями, поскольку считают это нарушением международного права. Однако за ИИ стоит программист — человек, который выставляет параметры работы программы, добавил аналитик.

Есть правила ведения войны, которые были прописаны на протяжении десятилетий. Там указано все: как относиться к гражданским, пленным, раненым, медперсоналу во время военных действий. Есть большая часть людей, которые считают, что искусственный интеллект не будет их соблюдать. Но пока подтверждений этому не особо обнаруживается, — рассказал Козюлин.

Ранее врач-психиатр Евгений Фомин заявил, что общение с искусственным интеллектом может вызывать ментальные расстройства. Он отметил, что пациенты начали чаще обращаться за помощью из-за «ИИ-психоза».