Военэксперт раскрыл риски использования ИИ в реальных боевых действиях Военэксперт Леонков: ИИ не справится с противником при ведении боевых действий

Искусственный интеллект допускает большие ошибки при ведении боевых действий, заявил NEWS.ru редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, ИИ не справляется с аналитикой и верификацией полученных данных.

ИИ используется чисто для сбора и сортировки информации. Как только ему отдают право аналитики и верификации получения данных, искусственный интеллект не справляется, особенно если идет динамика общевойскового боя. К примеру, перед началом СВО ИИ смог предсказать наступление российских войск в ближайшие 10 дней. А при контрнаступлении ВСУ в 2023 году было просчитано шесть сценариев, каждый из которых заканчивался победой украинской армии. Действительность показала обратное, — отметил Леонков.

Он рассказал, что все эксперименты выглядели вполне благополучно на полигоне, но в реальных боевых действиях происходили эксцессы.

В Афганистане, например, роботы наводили пулемет против своих же пехотинцев. Программисты всячески пытались исправить это, но никак не смогли. Система аналитики «свой-чужой» оставляет желать лучшего, — отметил Леонков.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что на Международном форуме по безопасности в Подмосковье покажут новейшие разработки российского оборонно-промышленного комплекса и трофейные западные образцы. Мероприятие пройдет с 26 по 29 мая 2026 года.