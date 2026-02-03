Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 19:03

Военэксперт раскрыл риски использования ИИ в реальных боевых действиях

Военэксперт Леонков: ИИ не справится с противником при ведении боевых действий

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Искусственный интеллект допускает большие ошибки при ведении боевых действий, заявил NEWS.ru редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, ИИ не справляется с аналитикой и верификацией полученных данных.

ИИ используется чисто для сбора и сортировки информации. Как только ему отдают право аналитики и верификации получения данных, искусственный интеллект не справляется, особенно если идет динамика общевойскового боя. К примеру, перед началом СВО ИИ смог предсказать наступление российских войск в ближайшие 10 дней. А при контрнаступлении ВСУ в 2023 году было просчитано шесть сценариев, каждый из которых заканчивался победой украинской армии. Действительность показала обратное, — отметил Леонков.

Он рассказал, что все эксперименты выглядели вполне благополучно на полигоне, но в реальных боевых действиях происходили эксцессы.

В Афганистане, например, роботы наводили пулемет против своих же пехотинцев. Программисты всячески пытались исправить это, но никак не смогли. Система аналитики «свой-чужой» оставляет желать лучшего, — отметил Леонков.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что на Международном форуме по безопасности в Подмосковье покажут новейшие разработки российского оборонно-промышленного комплекса и трофейные западные образцы. Мероприятие пройдет с 26 по 29 мая 2026 года.

искусственный интеллект
войны
ошибки
СВО
Сона Рустамова
С. Рустамова
Антон Сидорчук
А. Сидорчук
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин сделал прогноз об инфляции к концу года
Путин объяснил замедление темпов роста ВВП
Жестокое убийство ребенка, угрозы НАТО, обстановка в Белгороде: что дальше
Напавшему на уфимскую школу мальчику оказали психологическую помощь
Путин рассказал об инфляции по итогам года
Путин подвел итоги 2025 года по ВВП
Защитила сына ножом для колбасы: актриса Артамонова оказалась под статьей
Рютте раскрыл, где закупаются 90% всех ракет для ПВО Украины
Суд арестовал подозреваемого в убийстве 9-летнего мальчика в Петербурге
В файлах Эпштейна обнаружили мем с Лениным
Карин опроверг слухи об изменении границ Казахстана
Россиянам рассказали, почему нельзя выбрасывать банковские карты
Подозреваемый в убийстве 9-летнего мальчика обвинил во всем журналистов
«Человек проигрывает»: военэксперт объяснил, почему ИИ воюет лучше людей
Суд отправил в СИЗО подозреваемого в убийстве мальчика из Петербурга
«Вполне адекватный»: соседка рассказала о подозреваемом в убийстве мальчика
Что значат номера АМР, ЕКХ в России: связь с властями, почему изымают
Россиянам рассказали, как проверить здоровье сердца в домашних условиях
Назван предполагаемый срок по делу об убийстве мальчика в Петербурге
Российский гонщик показал рекордный результат в Турции
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.