Подогрели Киев — заморозили Берлин: немцев заставили мерзнуть из-за Украины

В Германии разгорелся скандал из-за поставок гумпомощи Украине. Пока жители Берлина замерзали в своих домах из-за отключения электроэнергии, власти ФРГ в ущерб собственным гражданам отправили Киеву крупную партию генераторов. При этом берлинским властям пришлось обращаться за поддержкой не к федеральному правительству, а к руководствам других земель. Почему немецкие элиты отодвинули интересы населения на второй план и что может спасти страну от затяжного кризиса — в материале NEWS.ru.

Что известно о скандале в Германии

Издание Berliner Zeitung пишет, что с 2022 года Германия передала Украине более 1700 дизель-генераторов и свыше 1100 дизельных обогревателей, а также перечислила сотни миллионов евро в ее «энергетический фонд». Однако теперь жителям самой ФРГ необходима помощь, которую власти страны предоставлять не спешат.

В начале января на юго-западе Берлина пропало электричество из-за поджога кабелей высокого и среднего напряжения. Это привело к остановке теплоэлектростанции в Лихтерфельде, около 45 тысяч домохозяйств и более 2000 предприятий в целом ряде районов остались без света. Чтобы решить проблему, городские власти запросили помощь у земли Северный Рейн — Вестфалия. Дизель-генераторы в столицу Германии пришлось срочно везти из Эссена, Хагена, Липпеталя, Охтрупа, Меттингена и других городов.

Эта ситуация вызвала возмущение широкой общественности. Праворадикальная активистка Марла-Свенья Либих заявила: «Это показывает, что судьба немцев в нашей стране кому-то совершенно безразлична». В то же время бывший вице-президент бундестага Катрин Геринг-Эккардт в своем аккаунте в соцсети Х выразила мнение, что проблема преувеличена и используется для расшатывания ситуации внутри немецкого общества.

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с NEWS.ru отметил, что отношение немецких властей к собственному народу вполне объяснимо.

«В Германии уже много лет у власти не политики, а идеологи. Их приоритет — не благо немецкого народа и даже не благо элит, а ценности. Главная из них — „последняя битва с Мордором“, которым они считают Россию. Толкина начитались», — сказал эксперт.

Что ждет жителей Германии

Ситуация с энергетикой — лишь одна из проблем, с которыми за последнее время столкнулись немецкие граждане. По подсчетам издания Handelsblatt, еще острее в ФРГ стоит вопрос кризиса промышленности и безработицы. Только за 2025 год в производственном секторе Германии было сокращено 120,3 тысячи рабочих мест. А институт Ifo и Институт немецкой экономики выяснили, что в 2026 году сокращения планирует каждая третья компания страны.

Одна из основных причин происходящего — отказ от недорогих российских энергоресурсов, за которым последовал рост себестоимости продукции немецкого производства, а за ним — снижение спроса на эту категорию товаров. Зато в 2025 году ФРГ выделила на помощь Украине из своего бюджета €8,3 млрд.

Журавлев напомнил, что за счет своих же граждан немецкие власти пустили в страну, а теперь содержат миллионы ближневосточных и украинских беженцев. Более того, они пытаются спасти украинскую энергетику, когда их собственному населению требуется поддержка.

«Власти Германии живут в выдуманном идеальном мире. Они искренне верят, что если произнести правильные слова и действовать не так, как выгодно народу, а так, как „правильно“ с их точки зрения, то это принесет победу — и в политике, и в экономике. Но это опасное заблуждение», — добавил политолог.

Как спасти Германию от краха

На фоне нарастающего кризиса в ФРГ все чаще звучат призывы наладить отношения с Россией. Так, депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла на днях призвал канцлера Фридриха Мерца перестать заниматься делами других государств и либо наладить диалог с РФ, либо уйти со своего поста.

«Германии не нужен „канцлер иностранных дел“ с постоянной функцией комментатора международных кризисов. <…> Позвоните в Москву и договоритесь о мире и процветании на Европейском континенте», — заявил он.

Однако руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект», член Общественной палаты РФ Георгий Федоров считает, что в ближайшие годы политика германских властей не изменится.

«Дело в том, что в этой стране сейчас очень сильны реваншистские настроения. Немцы помнят свое поражение во Второй мировой, поэтому борьба с Россией даже в ущерб своему населению соответствует, как ни странно, глубинным настроениям немецкого народа», — считает эксперт.

Несмотря на это, работать с Германией России можно и нужно, уверен он.

«Но дружить нужно не столько с АдГ, сколько с евроскептиками, коммунистами и другими левыми, которые не поддерживают нынешнюю политику властей ФРГ», — резюмировал Федоров.

