Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 18:29

«Не хватает пастухов»: Баринов оценил нового капитана в «Локомотиве»

Баринов: Митрюшкин в качестве капитана ФК «Локомотив» стал неплохим выбором

Читайте нас в Дзен

Вратарь Антон Митрюшкин стал неплохим выбором в качестве нового капитана футбольного клуба «Локомотив», заявил актер Валерий Баринов в беседе с NEWS.ru. При этом, по его мнению, команде заметно «не хватает пастухов», которые могли бы направлять игроков.

Вы знаете, к великому сожалению, как я говорю, ушли пастухи, старики ушли. «Локомотиву» не хватает пастухов. Стадо есть, а пастухи нужны. Последний ушел [Дмитрий] Баринов. Я считаю, что клуб не должен был этого допустить. <…> [Митрюшкин] — выбор неплохой. Команде-то лучше знать, кто у них должен быть капитаном, кто должен их возглавить. <…> Я считаю, что и [нападающий Дмитрий] Воробьев мог бы быть. Сейчас не хочу говорить, чтобы не обижать никого. Выбор достойный, ребята сами знают, — поделился Баринов.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Имя одного из немецких канцлеров сыграло особую роль в файлах Эпштейна
Помощник Путина оценил ситуацию в мировом спортивном сообществе для россиян
«Не хватает пастухов»: Баринов оценил нового капитана в «Локомотиве»
«Один в один»: в Госдуме рассказали, кто повторяет путь Зеленского
Киркоров подхватил традицию уехавшей из России Пугачевой
В России появится онлайн-архив документов времен ВОВ
В судебных передрягах футболиста Сафонова поставлена точка
Ученик колледжа порезал ножом преподавательницу после нескольких замечаний
«Победа» использовала зауженные калибраторы в аэропорту Внуково
Скандал в Сергиеве Посаде с коррупцией в администрации получил продолжение
В Госдуме рассказали, что делать при некачественном предоставлении ЖКУ
Россиянку госпитализировали на Бали после укуса «комара»
Тело вмерзло в лед: что нового известно об убийстве мальчика в Петербурге
Военэксперт ответил, для каких целей ВСУ используют новейшие дроны «Жук»
Врачи провели уникальную операцию благодаря выбравшему эвтаназию донору
«Ситуация крайне сложная»: ВСУ готовят вторжение в Белгородскую область?
Отец два года «воспитывал» детей электрошокером и оказался за решеткой
Мужчина годами убеждал падчериц в неизлечимых болезнях
Россиянка вывела ребенка на мороз без верхней одежды и попала на видео
Эпштейн был покровителем Пугачевой? Что известно, какая между ними связь
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.