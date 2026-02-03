«Не хватает пастухов»: Баринов оценил нового капитана в «Локомотиве»

Вратарь Антон Митрюшкин стал неплохим выбором в качестве нового капитана футбольного клуба «Локомотив», заявил актер Валерий Баринов в беседе с NEWS.ru. При этом, по его мнению, команде заметно «не хватает пастухов», которые могли бы направлять игроков.

Вы знаете, к великому сожалению, как я говорю, ушли пастухи, старики ушли. «Локомотиву» не хватает пастухов. Стадо есть, а пастухи нужны. Последний ушел [Дмитрий] Баринов. Я считаю, что клуб не должен был этого допустить. <…> [Митрюшкин] — выбор неплохой. Команде-то лучше знать, кто у них должен быть капитаном, кто должен их возглавить. <…> Я считаю, что и [нападающий Дмитрий] Воробьев мог бы быть. Сейчас не хочу говорить, чтобы не обижать никого. Выбор достойный, ребята сами знают, — поделился Баринов.