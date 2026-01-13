Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 15:04

Актер Баринов назвал промашками руководства уход футболиста Баринова в ЦСКА

Валерий Баринов Валерий Баринов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Валерий Баринов в разговоре с «Чемпионатом» заявил, что всегда будет на стороне полузащитника Дмитрия Баринова в ситуации с его уходом из «Локомотива». Он сравнил футболистов с детьми, которым после окончания карьеры необходимо воспринимать мир.

Это промашки руководства. Баринов необходим «Локомотиву». Команде не хватает пастухов — должны быть взрослые игроки. Сожалею, что ушел Миранчук. Такие футболисты нужны! Дмитрий с начала своей карьеры был в клубе. Он добросовестно работал. Я на стороне футболистов, потому что они как дети. После ухода из футбола им надо будет воспринимать мир. Со школьной скамьи они живут в одном и том же ритме. Меняется статус, но в жизни они остаются теми же. Мне очень жаль, что такая ситуация произошла с Димой Бариновым. Буду болеть за «Локомотив», а мои симпатии к Диме останутся, — сказал Баринов.

Баринов перешел в ЦСКА из «Локомотива». Сумма трансфера составила €2 млн. Контракт подписан до конца сезона-2028/29. Спортсмен уже прошел медосмотр в ЦСКА и отправится на первый тренировочный сбор с новой командой.

Полузащитник выступал за «Локомотив» с 2015 года. Он не сумел договориться о новом контракте с клубом. В составе «Локомотива» Баринов в 2018 году стал чемпионом России, также он трижды побеждал в Кубке страны. В его активе 23 матча за сборную России.

