03 февраля 2026 в 18:16

В Госдуме рассказали, что делать при некачественном предоставлении ЖКУ

Депутат Разворотнева: россияне могут сделать перерасчет при некачественных ЖКУ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россияне могут попросить перерасчет за жилищно-коммунальные услуги, если они были оказаны некачественно, рассказала в беседе с RT заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Она отметила, что к признакам некачественного обслуживания относятся перебои в снабжении ресурсами, а также недостатки в качестве воды, ее химический состав и температурный режим.

Для фиксации некачественного оказания услуги следует обратиться в аварийно-диспетчерскую службу либо в управляющую компанию (УК). После получения жалобы приедет представитель УК или ресурсоснабжающей организации, который составит соответствующий акт. Этот документ должен быть подписан представителями аварийно-диспетчерской службы, сотрудником УК и собственником жилья. Если представители организаций не явились, можно использовать подписи соседей.

Это [акт с подписями соседей] тоже может в дальнейшем использоваться в суде как доказательство. Как раз этот момент считается началом периода для перерасчета. А концом периода считается, когда все восстановили, пришли к вам, еще раз подписали акт, что все в порядке, — отметила Разворотнева.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов напомнил, что все зарегистрированные в квартире обязаны оплачивать ЖКУ, даже если они в ней не проживают. Управляющая компания имеет право требовать оплату от любого из зарегистрированных жильцов.

