Педиатр предупредила, при какой температуре опасно гулять с младенцами Врач Мескина предостерегла от прогулок с малышами до года при минус 12 градусах

Родителям рекомендуется отказаться от прогулок с малышами до года при температуре минус 12 градусов, заявила «Москве 24» педиатр Елена Мескина. С детьми от года до шести лет не рекомендуется выходить на улицу при минус 15 градусах. В целом, по мнению врача, перед прогулкой родители должны учитывать общее состояние ребенка.

Даже когда у малыша нет лихорадки, но присутствуют другие симптомы болезни: сильный кашель, вялость, слабость, затрудненное дыхание, лучше остаться дома. С малышами до года не рекомендуется гулять, если температура на улице около минус 12, а с детьми постарше — минус 15 градусов мороза, иначе высок риск переохлаждения и обморожения, — предупредила Мескина.

При этом выйти с ребенком в морозы на 15 минут, чтобы дойти до магазина или детского сада, допустимо, уточнила врач. Она напомнила, что в холодное время крайне важно одевать детей многослойно, а также проверять их нос и руки, которые охлаждаются быстрее всего.

Ранее педиатр Рамил Шахвеледов заявил, что в зимний период во избежание несчастных случаев детскую одежду необходимо оснастить светоотражающими элементами. Обувь ребенка, по словам врача, должна обладать хорошей устойчивостью и надежной подошвой.