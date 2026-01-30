Педиатр раскрыл, как правильно одевать ребенка на прогулку в мороз

В зимний период во избежание несчастных случаев детскую одежду необходимо оснастить светоотражающими элементами, заявил NEWS.ru педиатр Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Рамил Шахвеледов. Обувь ребенка, по словам врача, должна обладать хорошей устойчивостью и надежной подошвой.

На верхней одежде, обуви и аксессуарах должны быть светоотражающие элементы. Это особенно важно в условиях короткого светового дня и возможной метели. Ребенок будет лучше виден водителям и другим участникам движения, что снижает риск дорожно-транспортных происшествий. Перед выходом на улицу проверьте подошву обуви. Если она гладкая или стертая, лучше выбрать другую пару. Для детей, которые только учатся ходить или еще неуверенно держатся на ногах, выбирайте максимально устойчивые ботинки с хорошей фиксацией голеностопа, — поделился Шахвеледов.

Он подчеркнул, что для городских прогулок и визитов в парки стоит выбирать утепленные ботинки с надежной подошвой. Для активных зимних игр, по словам педиатра, рекомендуется использовать непромокаемые комбинезоны и обувь. Также врач посоветовал всегда иметь в запасе сменные носки и перчатки, особенно при длительных прогулках или поездках, чтобы избежать переохлаждения из-за мокрых ног и рук.

Перед каждым выходом на улицу убедитесь, что вся одежда на ребенке сидит правильно, ничего не болтается и не мешает. Проверьте, надежно ли застегнуты молнии, кнопки и липучки. Убедитесь, что капюшон плотно прилегает к голове, а манжеты на рукавах и штанинах надежно защищают от попадания снега. Не перегревайте ребенка. Хотя задача — сохранить тепло, чрезмерное укутывание может быть так же опасно, как и переохлаждение. Если ребенок вспотел, он быстрее замерзнет. Следите за его состоянием: если он красный и горячий, возможно, стоит снять один слой одежды, — заключил Шахвеледов.

Ранее член Союза педиатров России Дмитрий Малых опроверг распространенное заблуждение о том, что больному ребенку нельзя выходить на улицу. По его словам, свежий и прохладный воздух полезен, если самочувствие позволяет отправиться на прогулку.