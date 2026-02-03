Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 18:23

Ученик колледжа порезал ножом преподавательницу после нескольких замечаний

Europe 1: во Франции ученик колледжа напал на преподавательницу с ножом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Несовершеннолетний ученик французского колледжа напал с ножом на 60-летнюю учительницу изобразительного искусства после нескольких замечаний, преподавательницу пометили в медучреждение с ножевыми ранениями, передает радиостанция Europe 1. Инцидент произошел утром во вторник, 3 февраля, в колледже «Гишар» в коммуне Санари-сюр-Мер (департамент Вар).

Сейчас медики борются за жизнь преподавательницы. Нападавший был задержан на месте и доставлен в полицейский участок. По предварительной информации, его нападению предшествовала ссора.

До этого в Уфе девятиклассник напал на свою гимназию утром 3 февраля. Известно, что школьник выстрелил в учителя и трех одноклассников из пластикового пневматического автомата. Как уточнили в МВД Башкирии, подросток также взорвал петарду во время нападения. Его задержали прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии.

После напавший на гимназию девятиклассник заявил, что никому не хотел причинить вреда. Он планировал припугнуть обидчиков, так как другие способы достучаться до них не помогали. По словам подростка, он готовился к преступлению в течение нескольких недель.

