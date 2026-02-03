Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 16:56

Стало известно, сколько картофеля допустимо употреблять в сутки

Диетолог Поляков: в сутки можно употреблять примерно 300 г картофеля

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В сутки взрослому человеку можно употреблять примерно 300 г картофеля, заявил aif.ru диетолог Антон Поляков. Этот продукт считается доступным источником энергии — он содержит витамины, минералы, клетчатку и антиоксиданты.

В среднем в день допустимо съесть порядка 200-300 г картошки с учетом того, что в рационе есть и другие углеводы. Идеально сочетать картофель с рыбой, можно с мясом, — уточнил Поляков.

Он также посоветовал подавать этот продукт вместе с некрахмалистыми овощами. По словам врача, картофель прекрасно сочетается с помидорами, огурцами и капустой.

Ранее диетолог Татьяна Залетова заявила, что каша с семенами чиа и льна, а также тыквенный или морковный суп-пюре станут идеальными блюдами для завтрака зимой. Такой прием пищи поможет поддержать иммунитет и насытит организм энергией.

