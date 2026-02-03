Стало известно, сколько картофеля допустимо употреблять в сутки Диетолог Поляков: в сутки можно употреблять примерно 300 г картофеля

В сутки взрослому человеку можно употреблять примерно 300 г картофеля, заявил aif.ru диетолог Антон Поляков. Этот продукт считается доступным источником энергии — он содержит витамины, минералы, клетчатку и антиоксиданты.

В среднем в день допустимо съесть порядка 200-300 г картошки с учетом того, что в рационе есть и другие углеводы. Идеально сочетать картофель с рыбой, можно с мясом, — уточнил Поляков.

Он также посоветовал подавать этот продукт вместе с некрахмалистыми овощами. По словам врача, картофель прекрасно сочетается с помидорами, огурцами и капустой.

