Ученые зафиксировали мощную солнечную вспышку

На Солнце зафиксирована мощная вспышка, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. Она достигла уровня X1.5.

На Солнце началась вспышка уровня X. Балл события — X1.5. Пик достигнут в 17:08 по московскому времени. На данный момент нет очевидных признаков выброса плазмы к Земле, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что первая сильная магнитная буря 2026 года вошла в число крупнейших геомагнитных событий XXI века. Явление, возникшее 18 января в результате солнечной вспышки класса X1.9, достигло уровня G4.7. Пик активности пришелся на 18–19 января.

Тем временем синоптик Александр Шувалов рассказал, что аномально холодная погода ожидается на юге Красноярского края, в Якутии и Иркутской области. По его словам, на этой неделе отрицательная аномалия затронет и европейскую территорию страны.

Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин, в свою очередь рассказал, что в феврале в Москве сохранится неустойчивая погода с осадками. По его словам, в городе ожидаются перепады температуры на 15 градусов в течение суток. Только в конце месяца, уточнил он, придет потепление с капелью и гололедицей.