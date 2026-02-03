Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 17:44

Ученые зафиксировали мощную солнечную вспышку

РАН: на Солнце произошла мощная вспышка класса X1.5

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На Солнце зафиксирована мощная вспышка, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. Она достигла уровня X1.5.

На Солнце началась вспышка уровня X. Балл события — X1.5. Пик достигнут в 17:08 по московскому времени. На данный момент нет очевидных признаков выброса плазмы к Земле, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что первая сильная магнитная буря 2026 года вошла в число крупнейших геомагнитных событий XXI века. Явление, возникшее 18 января в результате солнечной вспышки класса X1.9, достигло уровня G4.7. Пик активности пришелся на 18–19 января.

Тем временем синоптик Александр Шувалов рассказал, что аномально холодная погода ожидается на юге Красноярского края, в Якутии и Иркутской области. По его словам, на этой неделе отрицательная аномалия затронет и европейскую территорию страны.

Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин, в свою очередь рассказал, что в феврале в Москве сохранится неустойчивая погода с осадками. По его словам, в городе ожидаются перепады температуры на 15 градусов в течение суток. Только в конце месяца, уточнил он, придет потепление с капелью и гололедицей.

солнце
вспышки
Земля
ученые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Имя одного из немецких канцлеров сыграло особую роль в файлах Эпштейна
Помощник Путина оценил ситуацию в мировом спортивном сообществе для россиян
«Не хватает пастухов»: Баринов оценил нового капитана в «Локомотиве»
«Один в один»: в Госдуме рассказали, кто повторяет путь Зеленского
Киркоров подхватил традицию уехавшей из России Пугачевой
В России появится онлайн-архив документов времен ВОВ
В судебных передрягах футболиста Сафонова поставлена точка
Ученик колледжа порезал ножом преподавательницу после нескольких замечаний
«Победа» использовала зауженные калибраторы в аэропорту Внуково
Скандал в Сергиеве Посаде с коррупцией в администрации получил продолжение
В Госдуме рассказали, что делать при некачественном предоставлении ЖКУ
Россиянку госпитализировали на Бали после укуса «комара»
Тело вмерзло в лед: что нового известно об убийстве мальчика в Петербурге
Военэксперт ответил, для каких целей ВСУ используют новейшие дроны «Жук»
Врачи провели уникальную операцию благодаря выбравшему эвтаназию донору
«Ситуация крайне сложная»: ВСУ готовят вторжение в Белгородскую область?
Отец два года «воспитывал» детей электрошокером и оказался за решеткой
Мужчина годами убеждал падчериц в неизлечимых болезнях
Россиянка вывела ребенка на мороз без верхней одежды и попала на видео
Эпштейн был покровителем Пугачевой? Что известно, какая между ними связь
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.