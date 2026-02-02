Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 15:04

Россиянам объяснили связь между едой и психическим состоянием

Психолог Сальникова: с помощью еды можно снизить уровень стресса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
С помощью еды человек может снизить уровень стресса и успокоить вестибулярную систему, заявила «Радио 1» психолог Дарья Сальникова. Она отметила, что за тягой к сладостям, чипсам, семечкам и другим мелким закускам скрывается не голод, а попытка мозга расслабиться. Монотонные и повторяющиеся действия, в том числе жевание и щелканье, — это форма аутостимуляции.

Еда на 80% влияет на наше гормональное состояние, которое отражается потом в психическом и психологическом состояниях. Это и есть связь. Это успокаивает нашу вестибулярную систему. Такая привычка уходит корнями в глубокое детство, еще до рождения. В утробе матери ребенок сосет палец, чтобы саморегулироваться. У взрослого ту же роль выполняет жвачка или бессознательное поедание снеков, — объяснила Сальникова.

По ее словам, психическое состояние постоянно «диктует гастрономические желания». Например, когда люди испытывают стресс, им хочется сладкого, соленого или острого, а когда им грустно — у них возникает потребность в быстрых углеводах, дающих скачок инсулина.

Ранее психотерапевт Евгения Фомина заявила, что люди, поедающие собственные волосы, зачастую делают это, чтобы избавиться от стресса. Она отметила, что так называемая трихофагия, как правило, связана с трихотилломанией, при которой пациенты выдирают себе волосы.

питание
психологи
общество
рацион
