03 февраля 2026 в 17:41

Лукашенко обвинил витебских чиновников в угрозе войны

Лукашенко: подход витебских чиновников ведет страну к войне

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подход чиновников Витебской области к управлению ведет страну к войне, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, госслужащие проигнорировали падеж скота, передает Telegram-канал «Пул Первого».

Вот ваши подходы. Вы ошалели. Вы ровно страну хотите привести к войне. Но так имейте в виду, что нам впереди придется идти, — сказал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, скот нужно было согревать в собственных домах.

Ранее Лукашенко назвал неплохими первые результаты проверки армии республики. При этом он заявил, что окончательные итоги подведут позже. Внезапную проверку армии по поручению президента начали 16 января с 9-й отдельной гвардейской механизированной бригады в Витебской области. По словам Лукашенко, проверка в вооруженных силах республики будет проходить до весны.

До этого Лукашенко заслушал доклад госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича о ходе масштабной внезапной проверки боеготовности вооруженных сил республики. По данным журналистов, он рассказал главе государства, как личный состав и техника справляются с задачами. Лукашенко интересовали условия размещения и быт военнослужащих в сложных погодных условиях, а также применение опыта современных конфликтов в специфической лесисто-болотистой местности Белоруссии.

