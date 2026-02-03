Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 17:47

Подросток четыре часа плыл по морю ради спасения родных

В Австралии 13-летний мальчик преодолел море ради спасения своей семьи

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Австралии 13-летний Остин Аппельби проявил мужество и силу духа, проплыв четыре километра по бурному морю, чтобы спасти свою семью, передает BBC. Инцидент произошел 30 января у залива Географ, примерно в 200 км южнее Перта.

Остин, его мама Джоанн, 12-летний брат и восьмилетняя сестра отправились на байдарках и сапбордах. Внезапно начался шторм, и семью унесло в море. Остин, управлявший каяком, попытался вернуться на берег за поддержкой. Но его лодка заполнилась водой, и ему пришлось плыть одному.

Подросток, испытывая сильное волнение, плыл в спасательном жилете два часа, а затем еще два часа без него. Добравшись до пляжа, он пробежал два километра до телефона, чтобы позвать на помощь.

В 18:00 стартовала поисково-спасательная операция, в которой участвовали сотрудники водной полиции, волонтеры и вертолет. К 20:30 спасателям удалось обнаружить женщину с детьми, находившихся на сапборде в 14 кмот берега, и успешно эвакуировать их.

Ранее в Иркутске тренер проявил мужество и спас семилетнего ребенка из охваченного огнем автомобиля. Инцидент произошел на парковке у спорткомплекса, когда мать мальчика ненадолго оставила его в заведенной машине. Тренер заметил дым из-под капота и оперативно бросился на помощь. Благодаря его решительным действиям мальчик не пострадал.

