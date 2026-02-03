Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 18:01

Известную московскую актрису хотят посадить за попытку спасти сына

Против актрисы Артамоновой возбудили дело из-за удара ножом при спасении сына

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актрису московского театра Et Cetera Анну Артамонову могут привлечь к уголовной ответственности после драки на парковке, когда она защищала своего сына, пишет Telegram-канал Mash. По его информации, женщина ударила одного из нападавших ножом в спину.

В материале говорится, что конфликт произошел 12 января, когда водитель по имени Оганес помешал ей припарковаться и начал ссору. Канал пишет, что вскоре на место прибыли трое сыновей мужчины, которые начали жестоко избивать 19-летнего сына актрисы и его друга. Как сказано в публикации, когда женщина увидела холодное оружие у одного из нападавших, она вмешалась и ударила одного из них в спину.

После инцидента Артамонову и других участников драки доставили в полицию. Очевидцы подтвердили, что инициаторами драки были Оганес и его сыновья. Несмотря на это, в отношении актрисы возбудили уголовное дело.

Анна Артамонова — мать четверых детей, волонтер и актриса. С 2022 года она регулярно выезжает в зону СВО для проведения благотворительных концертов и передачи гуманитарной помощи российским военнослужащим.

До этого в Москве были задержаны мужчины, которые угрожали работникам торгового центра. Один из них использовал для этого нож. При этом свои действия мужчины оправдывали самообороной. В итоге задержанных в наручниках доставили в отдел полиции.
