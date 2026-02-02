Врач назвал скрытую угрозу пива для пищеварительной системы Диетолог Хобсон предупредил о вреде регулярного употребления пива для кишечника

Регулярное употребление пива нарушает работу кишечника и может приводить к развитию воспалительных процессов, заявил в беседе с Daily Mail диетолог Роб Хобсон. По словам специалиста, негативное влияние напитка часто недооценивается, особенно при систематическом потреблении.

Наибольшую опасность для кишечника представляет сочетание нескольких факторов, характерных для пива: содержания алкоголя, газированности и ферментируемых углеводов.

Алкоголь является известным нарушителем здоровья кишечника: он повышает проницаемость кишечной стенки, способствует воспалению и изменяет баланс бактерий и снижает количество полезных микроорганизмов, — отметил Хобсон.

По его словам, такая комбинация компонентов может усиливать вздутие живота и вызывать выраженный дискомфорт, особенно у людей с повышенной чувствительностью кишечника. Кроме того, регулярное употребление пива формирует благоприятную среду для размножения бактерий, ассоциированных с воспалительными процессами и метаболическими нарушениями.

Специалист подчеркнул, что степень вреда напрямую зависит от частоты и объема потребления алкоголя. Даже напитки с относительно низким содержанием спирта при регулярном употреблении способны оказывать негативное влияние на состояние кишечника и общее пищеварительное здоровье.

Ранее сообщалось, что розничные продажи пива в 2025 году сократились почти на 17%. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Алексей Небольсин отметил, что официальная статистика демонстрирует лишь незначительное снижение производства — всего на полпроцента. Он считает, что эти показатели завышены из-за системы маркировки «Честный знак».