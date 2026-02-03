Удар дрона ВСУ по гражданской машине попал на видео В Белгородской области дрон ВСУ взорвал гражданскую машину с водителем внутри

В Грайворонском районе Белгородской области дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль, передает РЕН ТВ. В результате удара погиб водитель.

На опубликованных кадрах видно, как дрон преследует машину, после чего происходит мощный взрыв. Мужчина был серьезно травмирован. Он скончался в больнице.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о трагическом инциденте в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины нанесли целенаправленный удар, в результате которого погиб мирный житель. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Губернатор также отметил, что транспортное средство, в котором находился пострадавший, получило повреждения.

До этого в Белгородской области при атаке дрона ВСУ водитель грузовика получил серьезные травмы. В пресс-службе оперштаба региона сообщили, что у мужчины диагностировали баротравму и множественные осколочные ранения лица. В результате взрыва кабина транспортного средства была полностью разрушена.