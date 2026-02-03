Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 17:11

В ГД ответили на слова Чалого о возврате Киеву освобожденных территорий

Депутат Чепа: слова Чалого о возврате Киеву территорий лишь затягивают конфликт

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Слова бывшего посла Украины в США Валерия Чалого о возврате Киеву освобожденных территорий лишь затягивают конфликт с РФ, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, такие высказывания делаются людьми, которые не хотят мира и не помнят о событиях 2014 года.

Галиматья, что сегодня существует, присуща многим политикам. Тем более послы, которых Украина отправляла в те или иные страны — ни у одного из них не было профессиональной пригодности. Чалый делает такие заявления о возврате территорий Киеву, видимо, не помня о госперевороте, который был в 2014 году. Он забыл те репрессии, которые были внутри Украины, против украинского же народа. Понятно, что такие как он, не хотят мира. Они делают все, чтобы не было соглашения. Поэтому его заявления абсурдные и антиукраинские, — высказался Чепа.

Парламентарий подчеркнул, что для прочного мира необходимо решить вопросы с первопричинами конфликта на Украине. Однако, по его словам, стоящие у истоков кризиса люди, которых очень много, делают все, чтобы этого не произошло.

Ранее Чалый заявил, что единственным условием для достижения мира на Украине является передача под контроль Киева всех освобожденных Россией территорий. По его мнению, любые другие шаги будут лишь поощрять Москву.

Украина
Россия
Алексей Чепа
территории
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
