Стало известно, о чем умолял подозреваемый в убийстве ребенка из Петербурга Подозреваемый в убийстве мальчика в Петербурге умолял девушку об алиби

Telegram-канал Baza пишет, что подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика из Санкт-Петербурга после расправы умолял свою девушку обеспечить ему алиби. По информации канала, мужчина следил за сообщениями СМИ о развернувшихся поисках и потому стал упрашивать сожительницу прикрыть его.

В материале говорится, что фигурант убил ребенка прямо в машине, а после поехал к себе домой вместе с телом. Для конспирации, пишет канал, он оставил телефон дома, собрал вещи и поехал в Ленинградскую область, где связал тело мальчика скотчем и утопил.

Все это время, сказано в публикации, подозреваемый активно следил за новостями о поисках, а когда осознал, что ребенка ищут сотни добровольцев, полицейских и спасателей, обратился к своей девушке. Как отмечает издание, он стал упрашивать ее, чтобы она убедила правоохранителей, что он был с ней, а потом уехал в Ленинградскую область.

Ранее жители поселка Яльгелево в Ленобласти, где жил подозреваемый, заявили, что считают его конфликтным и агрессивным человеком. Она рассказала телеканалу, что мужчину подозревают в гибели еще одного человека. Женщина вспомнила инцидент 2024 года, когда в реке нашли тело местного жителя Валентина. Теперь соседи допускают версию убийства.